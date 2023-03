Finale: nuovo marciapiede in corso Europa, via ai lavori

L'intervento prevede il rifacimento della pavimentazione, nonché nuove alberature, per sistemare una zona di gran passaggio che collega piazza Oberdan a piazza Donat Cattin.

Al via il restyling del marciapiede davanti alla farmacia di Final Pia, in corso Europa. Lo comunica il vice sindaco di Finale Ligure Andrea Guzzi che aggiunge: "Si tratta di un investimento da 60 mila euro affidato alla ditta Mina".

"Questa mattina le maestranze comunali hanno iniziato le lavorazioni per preparare il cantiere. L'inizio è previsto per lunedì 13 marzo. Per qualche giorno sarà necessario l'utilizzo del semaforo", prosegue Guzzi.

"Prossimamente altri interventi interesseranno Final Pia. Mi riferisco ai nuovi marciapiedi tra il bar Lux e la foce Sciusa e quelli lato mare tra il Boncardo e il Molo. L'obiettivo? Avere tutto il tratto completamente riqualificato", conclude Guzzi.