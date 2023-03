Vado Ligure: chiesa di San Giovanni Battista, la facciata torna a splendere (FOTO)

Con la visita dell'incaricato regionale della Conferenza Episcopale Italiana alla chiesa parrocchiale San Giovanni Battista in Vado Ligure si concluderà ufficialmente nei prossimi giorni il restauro sul prospetto principale dell’edificio, nascosto per oltre un anno dalle opere provvisionali. Finalmente è quindi possibile ammirare la facciata settecentesca in tutta la sua recuperata bellezza. L’intervento è stato finanziato grazie all’8xmille alla chiesa cattolica e ha previsto lo stanziamento di 136mila euro a fronte di una spesa complessiva di 250mila euro.