Capo Noli, Consiglio Regionale compatto: si torna a valutare la realizzazione del tunnel

Grande banco di prova per la pazienza degli automobilisti di passaggio sull'Aurelia nella riviera di Ponente, in particolare tra Spotorno e Finale, lo scorso fine settimana. Protagonisti indiscussi gli ormai interminabili cantieri che da mesi tengono stretto in una morsa Noli: da un lato quello della galleria Paramassi, coi lavori destinati a terminare a fine giugno, dall'altro quello ben più annoso all'altezza del Capo nolese.

Lavori, questi ultimi, necessari alla messa in sicurezza delle pareti sovra e sottostanti alla statale, minacciata sempre più frequentemente dalla caduta di massi in occasione di eventi meteorologici non solo molto intensi ma anche dall'erosione legata ai marosi.

Se da più parti negli ultimi periodi, viste le chiusure sempre più numerose e la pressoché assenza di alternative viarie adeguate, si era chiesto di tornare a valutare la progettazione di un tunnel che permettesse di bypassare la tortuosa strada costiera, anche Regione Liguria si è unita al coro di Comuni e associazioni di categoria con un ordine del giorno apposito.

Lo ha fatto con un documento, dapprima proposto dal consigliere della Lega Brunello Brunetto sotto veste di interrogazione, sottoscritto da tutti i gruppi consiliari nel quale viene chiesto l’impegno dell'ente regionale per riprendere l'interlocuzione col Governo di Roma affinché Anas e Ministero competente si impegnino a trovare le risorse economiche necessarie all'adeguamento del progetto, giudicato strategico per il territorio.

"L'Aurelia è sovrastata da una massa di rocce la cui fragilità pone, ormai da anni, problemi di sicurezza viaria, soprattutto in concomitanza con eventi atmosferici avversi - spiega il consigliere Brunetto - La soluzione al problema è rappresentata dal progetto di un nuovo tunnel stradale, con conseguente riconversione dell’attuale tracciato in percorso ciclo pedonale. La Regione ha dunque confermato l’intenzione di proseguire l’iter per la realizzazione del tunnel continuando il dialogo con le amministrazioni dei Comuni di Noli, Spotorno e Finale Ligure".

L'obbiettivo è quindi quello di trovare il giusto progetto risolvendo i problemi connessi alle proposte precedenti "come il rifinanziamento dell’opera e la gestione ordinaria dell’attuale tratto di strada una volta dismesso da ANAS" aggiunge Brunetto.

"Le amministrazioni dei Comuni coinvolti dal tracciato dialogano costantemente con Regione Liguria per raggiungere l'obiettivo di dare soluzione al problema - ricorda il capogruppo della Lista Toti, Angelo Vaccarezza - Spero che il documento approvato oggi, possa riaprire entro breve tempo l'iter necessario alla ripresa di quella che è una vera priorità per il nostro territorio".

Soddisfatti i sindaci interessati, in primis il nolese Ambrogio Repetto, che dal suo ritorno nella carica di primo cittadino ha dovuto quotidianamente fare i conti coi disagi legati alla stabilità del capo e alla sua messa in sicurezza: "Qualcosa c'era nell'aria, quella di oggi possiamo definirla una buona notizia nel cercare di dare finalmente una soluzione a un disagio che si protrae da troppo tempo. Tra lavori alle reti paramassi e ai guardrail avremo cantieri in tutto il 2023 nella zona, è chiaro non si possa continuare ad andare avanti così".

Per il collega Ugo Frascherelli si tratterebbe di riaprire un capitolo "strategico sotto ogni profilo, sia sotto il profilo della viabilità che della sicurezza, per il quale oggi c'è una condivisione da parte di tutti gli enti coinvolti. Affinché possa concretizzarsi in un'opera pubblica - ricorda però - bisognerà attendere le risposte concrete a livello ministeriale e, qualora Anas venisse incaricata di riprendere in mano la vicenda, vedere qualcosa di più concreto nei prossimi anni".