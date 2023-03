Commissione Sanità di Albenga, il consigliere Vaccarezza: “Sono soddisfatto. Ora resta aperto il dibattito sul Ppi”

Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, fresco di commissione Sanità del Comune di Albenga a tema ospedale Santa Maria di Misericordia di ieri, ha affidato a Facebook i commenti personali su quanto discusso: “Personalmente mi ritengo soddisfatto dell'incontro: per una volta, alle polemiche sono stati preferiti i contenuti. È evidente che all'interno di un ospedale, siano prioritari i servizi erogati rispetto alle sigle incise sulle porte; l' ospedale di comunità, la casa di comunità, che si sommano ai servizi prettamente ospedalieri, assicurano continuità di cura e maggiori prestazioni – spiega -. L'eventuale presenza della Sanità privata convenzionata, finalmente considerata una preziosa risorsa e non certo come un limite esalterà infatti la vocazione elettiva dell'ospedale di Albenga, garantendo il meglio nel tipo di offerta sanitaria, e arginando le ‘fughe’ degli utenti che oggi dalla Liguria si spostano nelle regioni limitrofe”.

“Sul comparto emergenza resta aperto il dibattito sul Punto di Primo Intervento che, come ho già avuto modo di chiarire, mai potrà sostituire la tempestività di cura per le patologie tempodipendenti che dovranno sempre raggiungere il Santa Corona, Dea di II livello, munito di stroke unit, emodinamica e trauma center”.

“La previsione di un terzo elicottero a livello regionale inoltre, garantirà, con il servizio diurno e notturno, la tempestività di intervento in ogni emergenza”, conclude il consigliere Vaccarezza.