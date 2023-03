Stella, problemi sulle linee nelle frazioni: segnalazioni dei residenti

Da giorni manca la rete Tim, Fastweb e Coop Voce nelle diverse località di Stella e i residenti lanciano l'allarme.

A poco sarebbero servite in questo momento le segnalazioni all'assistenza. In difficoltà sarebbero pure i commercianti della zona.

"La comunicazione va a singhiozzo e solo con alcuni telefoni. Funziona la connessione dati, si comunica solo con quella, ma chi non è abilitato perché non ne necessita è tagliato fuori dal mondo - dice una residente - Ci sono persone anziane in casa che, se si trovassero in difficoltà, non potrebbero chiamare nessuno. Si chiede all'assistenza ma si ottengono risposte vaghe, che non hanno senso alcuno".

"A chi si è rivolto ad un Centro Tim invece hanno detto che stanno smantellando i ponti Tim e quindi lasceranno le linee disponibili solo ai clienti Tim 'ufficiali'. La cosa che più fa rabbia però è che nessuno si è preso il disturbo di mettere la popolazione a conoscenza di quanto sta accadendo" prosegue.