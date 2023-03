Software pirata, un rischio estremamente pericoloso per gli utenti. Ecco la soluzione

La stragrande maggioranza dei programmi per computer, sia che si tratti di lavoro che d'intrattenimento, hanno bisogno di un aggiornamento dei Sistemi Operativi. Infatti, da alcuni anni Windows richiede l'aggiornamento alla versione 10 o superiore per garantire una maggiore sicurezza contro gli attacchi esterni e per offrire più funzionalità per la produttività professionale. Come risultato, la anche stragrande maggioranza degli utenti, soprattutto quelli che possiedono un'harware non supportato, hanno dovuto acquistare del nuovo equipaggiamento. Per coloro che hanno già Windows 10 installato e dotato di icenza è possibile migrare alla versione 11 senza ulteriori requisiti. Gli utenti che non dispongono di una licenza autentica non potranno farlo.Se dovete acquistare una licenza per rinnovare il vostro Sistema Operativo o per avviare il software di Office, e i costi ufficiali vi spaventano, potrebbe venirvi in mente la tentazione di ricorrere al software pirata. Ma non ce n'è bisogno. Infatti, c'è una piattaforma autorizzata in tutta l'Europa per il commercio di licenze ufficiali per qualsiasi software, comprese la licenza Windows 11 pro e la licenza Office 2021. Questo sito, Revolution Soft è una società spagnola che ha il permesso di vendere licenze software in tutta l'Europa con il consenso degli stessi programmatori. E per maggior sicurezza, quest'azienda risponde ai requisiti dei clienti della Comunità Europea grazie agli standard di revisione e controllo dell'UE.Dato che Revolution Soft è un'azienda indipendente, può offrire una propria scala di prezzi, a costi inferiori rispetto a quelli che sono offerti dagli sviluppatori originali quali Microsoft. Quindi, non c'è motivo per cadere vittima del software pirata. Se desiderate acquistare una licenza per Windows 11 pro, per l'Office 2021 o per qualsiasi altro software, non dovete fare altro che accedere sulla loro piattaforma, scegliere la licenza del software desiderato e, entro 24 ore, riceverete un' e-mail con tutti i dati necessari per l'attivazione, oltre alla fatturazione legale con tutte le garanzie del caso.

Vantaggi di avere una licenza legale per Windows 11 pro e per Office 2021

A prescindere dal software utilizzato, le licenze ufficiali garantiscono che tale software è completamente privo di virus o altri programmi dannosi che potrebbero compromettere altri programmi e persino dei dispositivi. Ciò è di vitale importanza per prevenire danni costosi ed evitare l'hacking d'informazioni sensibili o di furto d'identità. Per quanto riguarda la licenza legale per Windows 11 pro e Office 2021, si possono elencare i suoi principali vantaggi:

Licenza Windows 11 pro

· Permette di accedere al supporto tecnico diretto da Microsoft, con il conseguente risparmio di tempo e fatica quando si ha bisogno di aiuto in caso di problemi con il software.

· Si ottiene un software privo di malware o di altre minacce alla sicurezza del sistema operativo. Ciò significa che si ha la migliore esperienza di Windows senza doversi preoccupare dei problemi legati ai download pirata.

· Si ha la certezza di ottenere la versione più recente della piattaforma, compressi gli ultimi update.

· Aggiornamenti futuri a costo zero: se acquistate una licenza ufficiale per Windows 11 pro avrete l'accesso gratuito agli aggiornamenti forniti da Microsoft. Ciò si traduce in miglioramenti della funzionalità del sistema operativo, nonché in nuove funzionalità e incrementi sulla sicurezza.

· Con una licenza legale, Windows 11 pro offre una serie d'istrumenti di gestione per aiutare gli utenti a gestire i propri dispositivi e risolvere i problemi di compatibilità con altri software installati. Ciò significa che è possibile ottenere prestazioni migliori e diversificare l'uso del sistema operativo senza dover acquistare nuovo hardware.

Licenza Office 2021

· Con la licenza ufficiale di Office 2021 potrai avere la garanzia totale su qualsiasi difetto di fabbrica.

· Avrete accesso al supporto tecnico ufficiale per risolvere problemi riguardanti il prodotto.

· Potrete ottenere l'ultima versione di Office e aggiornare le versioni successive senza costi aggiuntivi.

· Le caratteristiche e le funzioni vengono migliorate regolarmente, in modo da poter essere sempre al passo con gli ultimi progressi tecnologici.

· Potrete godere della qualità Microsoft senza preoccuparvi che il vostro computer possa contenere del software pirata o potenzialmente dannoso.

· Quando si acquista una licenza ufficiale si riceve la versione completa della suite di produttività, il che comprende tutte le applicazioni necessarie per svolgere attivitá informatiche di base e avanzate come la progettazione grafica, l'animazione, l'elaborazione dei dati, la gestione dei dati e altro ancora.

· Non ci sono restrizioni per l'installazione su computer personali o in uffici aziendali, consentendo così la condivisione illimitata dei file tra di essi.

Rischi di un software pirata

Se avete mai pensato di acquistare un software senza licenza ufficiale, ecco alcuni dei rischi che dovrete affrontare:

· Rischio sulla sicurezza: l'origine del software pirata è difficile da monitorare. Esso potrebbe contenere dei codici maligni che consentirebbero a un hacker di accedere al vostro sistema operativo e rubare dell'informazione confidenziale.

· Rischio a livello legale: potreste incorrere in multe o addirittura in accuse penali per utilizzare del software pirata.