Elezioni Alassio, Dc, Udc e "Verde è Popolare" sostengono la candidatura di Melgrati

La “Democrazia Cristiana” Ligure unitamente agli amici di “Udc” e “Verde è Popolare”, nuovo movimento dell’ Onorevole Gianfranco Rotondi presente anche in Liguria, in modo unito, compatto e determinato alle elezioni comunali di Alassio sosterranno convintamente la candidatura a Sindaco di Marco Melgrati. Non solo il centro destra si presenta unito con tutte le sue componenti storiche ma questa volta sono compresi i movimenti centristi di ispirazione Cristiana.

"Come già anticipato nei giorni scorsi dal Segretario Provinciale dell’ UDC Roberto Pizzorno non si può che rimanere piacevolmente stupiti di quanto realizzato da questa amministrazione. Grandi lavori pubblici sono stati realizzati in un periodo attraversato dalla grave pandemia e dal rincaro di energia e materie prime a causa della guerra in Ucraina" dicono.

La Democrazia Cristiana, con il commissario provinciale Luigi Tezel. “non solo plaude alle grandi opere pubbliche realizzate e da realizzare come il nuovo parcheggio della Piccola Ferroviaria in centro città ma anche ad un primo intervento per la realizzazione di un piano di edilizia sociale. Il mercato immobiliare alassino impedisce a nuove famiglie di accedere all’acquisto o anche solo all’affitto di abitazioni di prima casa. Nell’ultimo piano regionale sul fabbisogno di prima abitazione realizzato dalla Regione Liguria, Alassio ha un fabbisogno di abitazioni per residenti di 138 unità. Siamo convinti che essere attrattivi di nuovi residenti sarà un concreto aiuto alle attività economiche cittadine per far fronte alla stagione invernale.”

"La meravigliosa nuova scuola di via Gastaldi, il nuovo parcheggio pluriplano di Via Pera, la riqualificazione dei vicolo cittadini, la valorizzazione del bellissimo borgo di Madonna delle Grazie, opere nelle frazioni, rinascita dell’ex Mattatoio lascia stupiti del grande lavoro fatto in questi 5 anni - proseguono - Tutto ciò nonostante i 18 mesi in cui il Sindaco, poi risultato innocente, è stato sospeso dal suo incarico per effetto della Legge Severino scandalosa e incostituzionale con il solo effetto di creare un buco nero destabilizzante in questo mandato che tuttavia ha visto il comune continuare il suo percorso retto sapientemente dall’amico Vicesindaco Angelo Galtieri".

Elda Olin Verney ex Consigliere Comunale di Savona e referente regionale del neo partito dell’Onorevole Rotondi “Verde è Popolare" ci tiene invece a sottolineare "il grande investimento in questi anni per le politiche sociali come la cura e l’attuazione puntuale delle previsioni contrattuali della Residenza Protetta, dell’assistenza domiciliare, delle somme stanziate per il sostegno agli affitti politiche per la terza età. Tutto questo ci ricorda che Alassio da anni con il Sindaco Melgrati, i cui valori umani ci uniscono al di la della politica, ha investito risorse comunali per integrare le politiche sociali cittadine dove non temo di essere smentita Alassio è tra le più attive grazie anche al gratuito ed immancabile sostegno di una grande rete di volontari a cui va il nostro ringraziamento. Mi auguro che il nostro sostegno sia di sprone per i prossimi 5 anni a continuare a garantire questa valida rete di attività nel campo sociale perché il caro vita e l’aumento della popolazione anziana hanno bisogno di politiche continue di sostegno per rendere la vita dignitosa per tutti specie i più fragili.”

Tezel e Olin: “Non possiamo esimerci dal non lodare gli uffici scolastici, del volontariato e gli uffici delle politiche sociali per il grande lavoro di supporto alle varie iniziative scolastiche e sociali. In chiusura vogliamo lodare il grande impegno dell’Assessore alle Finanze Patrizia Mordente per il sapiente impegno politico nell’indirizzo mirato delle risorse economiche, un grande lavoro a sostegno di tutte le politiche dell’amministrazione e la concreata attuazione del programma elettorale dell’Amministrazione Melgrati ter”.