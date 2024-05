Albenga 2024, sabato 4 maggio nuovo "Caffè con Nicola" insieme al candidato sindaco Podio

Sabato 4 maggio, presso il bar delle opere parrocchiali di San Giorgio di Albenga, nuovo appuntamento con “Un Caffè con Nicola”, l’iniziativa di ascolto e condivisione del programma elettorale lanciata da Podio nelle scorse settimane.



“La carica che ogni giorno ricevo dai cittadini albenganesi è indescrivibile - spiega Podio -. Questi incontri si stanno rivelando un prezioso momento di ascolto e condivisione del nostro programma elettorale. Uno degli aspetti che mi sta facendo riflettere di più, e che forse evidenzia una grande lacuna di questi anni, è che i cittadini si ritengono già soddisfatti solo per il fatto di avere un candidato che li ascolta".



Nei giorni scorsi sono stati presentati ufficialmente i nomi degli 80 candidati delle cinque liste a sostegno della candidatura dell’architetto albenganese: “Sono davvero molto fiero e orgoglioso di questa squadra - aggiunge il candidato sindaco del centrodestra -. I caffè con Nicola sono un’occasione importante anche conoscere i tantissimi albenganesi che hanno deciso di dedicare tempo e competenze per il bene di Albenga”.



“Un Caffè con Nicola” è in programma dalle 11 alle 12 presso il bar delle opere parrocchiali di San Giorgio di Albenga. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.



Infine, si ricorda che Il Podio Point di Viale Pontelungo è un altro punto di ascolto aperto a tutti i cittadini albenganesi ogni giorno della settimana. Per approfondire il programma elettorale delle cinque liste a sostegno della candidatura di Nicola Podio sindaco, sulla piattaforma di ascolto Spotify è disponibile anche il podcast “Albenga merita di più”.