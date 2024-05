Celle, il candidato sindaco Germano Gadina presenta la lista di Idea Comune

Nata dalla volontà di offrire ai cittadini di Celle Ligure un'alternativa innovativa rispetto alle amministrazioni che negli ultimi decenni hanno guidato il piccolo comune rivierasco, Idea Comune è un insieme di cittadini “tra i cittadini” che fanno dell’amore per il proprio paese la loro unica bandiera.

Guidata dal candidato sindaco Germano Gadina, 54 anni, imprenditore agricolo, la lista è composta da una rappresentanza di uomini e donne di diversa cultura ed estrazione sociale, accomunati dalla ferma volontà di progettare e costruire insieme a tutti i cellesi un presente e un futuro migliori per la comunità e per le generazioni che verranno.

"L'idea che ci accomuna è lavorare tenacemente per ricostruire un tessuto sociale inclusivo e attento alle esigenze dei residenti di tutte le età e condizioni economiche. Immaginiamo un’amministrazione civica proiettata verso l’ascolto, la disponibilità e la totale sostenibilità – afferma Gadina -. Vogliamo unire le forze di ogni piccolo settore della nostra comunità per favorire lo sviluppo economico, promuovere la sanità, la cultura, il turismo responsabile, la tutela delle spiagge e del nostro entroterra, oltre a garantire sicurezza e benessere diffuso ai nostri concittadini"

Dopo una serie d’incontri, svoltisi a partire dall’autunno scorso con un nutrito gruppo promotori del progetto, è stato scelto come candidato sindaco Germano Gadina.

Insieme a lui, sono stati successivamente individuati i componenti della lista: 12 persone tra impiegati, pensionati, artigiani, imprenditori e liberi professionisti che condividono i valori di base e la ferma convinzione di dare vita ad autentici percorsi di Democrazia Partecipativa, per rompere con il passato e aprire le porte a tutte le realtà locali, senza favoritismi o discriminazioni ma con l'obiettivo di rappresentare e tutelare gli interessi di ogni singolo cittadino di Celle Ligure.

A tale scopo, in questi mesi, la lista ha ascoltato, in incontri dedicati, le 40 associazioni presenti sul territorio, le categorie, gli abitanti delle frazioni.

“Lavorare per il bene comune è l’obiettivo dei nostri candidati, pronti a mettere in campo competenze, passione ed energie per costruire, passo dopo passo, il paese del futuro”, conclude il candidato sindaco Gadina.

I CANDIDATI

Germano Gadina, 54 anni, imprenditore agricolo, sindaco

Andrea Cassettai, 42 anni, Frontline Manager presso azienda specializzata nel Flexibles

Christian Cusimano, 46 anni, Impiegato Poste Italiane

Angelo Marchese, 72 anni, Pensionato

Michela Negro, 45 anni, Infermiera

Valeria Pastorino, 53 anni, Architetto

Irene Patrone, 45 anni, Laureata in Filosofia, Dipendente pubblico

Nicolò Pescio, detto Nico, 68 anni, Ragioniere, Pensionato

Leonardo Remotti, 21 anni, Studente universitario e Bagnino a Celle Ligure

Emma Rimicci, 20 anni, Studentessa universitaria

Giuseppe Sanguineti, 67 anni, Laureato in Ingegneria Elettronica, Pensionato

Silvia Testa, 39 anni, Laureata in Lingue/Comunicazione Interculturale, Artigiana

Alessandra Trimboli, 51 anni, Counselor Olistico e Scrittrice