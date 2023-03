Nuovo Sindacato Carabinieri: a Genova il primo Congresso Regionale

“Si prosegue sulla linea tracciata nel 2020, anno in cui il Nuovo sindacato Carabinieri, primo tra le associazioni di categoria a sbarcare in Liguria, ha portato avanti i propri criteri fondanti - spiegano dal sindacato - Nato nel 2018 a seguito della sentenza nr.120 della Corte Costituzionale. Un soggetto sindacale libero, costituito da Carabinieri per i Carabinieri. NSC, non è tra coloro i quali promettono di risolvere tutti i problemi ma con i nostri iscritti abbiamo fatto un patto, proveremo fino in fondo a rendere più giusta, più equa, più coesa l’Arma in cui operiamo per fornire al cittadino quella sicurezza che richiede a noi Carabinieri”.