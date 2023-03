Nuovo carcere, Orlando (Pd): "Si proceda su Cairo come da programma"

Nuovo carcere nel savonese: "Servono risorse e tempistiche certe". Questa la prese di posizione del deputato del Partito democratico Andrea Orlando.

"Ho letto le dichiarazioni del sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove - aggiunge Orlando - Sono già state effettuate più conferenze dei servizi, con il coinvolgimento del DAP, per la costruzione del nuovo carcere ed è stata chiarita la preferenza dell’amministrazione penitenziaria e degli enti locali per il sito di Cairo Montenotte come località più idonea per la costruzione di una nuova struttura penitenziaria".

"Più che proporre nuovi siti, il sottosegretario dovrebbe far si che il Provveditorato Regionale per l'amministrazione penitenziaria e il Provveditorato dei lavori pubblici lavorino insieme agli enti locali per completare urgentemente il percorso per la realizzazione del carcere di Cairo Montenotte", conclude Orlando.

"È di importanza assoluta che il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro delle Vedove si attivi per completare urgentemente il percorso per la realizzazione del carcere di Cairo Montenotte, tutte le rilevazioni sono state fatte. Il bisogno di avere un carcere nella provincia di Savona c'è. Si tratta di essere vicini alle famiglie e alle persone che solitamente vengono ignorate, ma che hanno dei diritti e bisogni che non vanno sottovalutati - aggiunge Aurora Lessi, consigliere comunale di Savona - La misura carceraria è l'ultima opzione e dovrebbe puntare sul reinserimento nella società degli individui, che non devono essere ignorati e lasciati a loro stessi e possono essere un elemento importante di sviluppo in una provincia sempre più anziana".