Piaggio Aerospace, Arboscello (Pd): "Servono velocemente garanzie per la terza gara e un piano di rilancio"

"Accogliamo positivamente l’impegno della Giunta a garantire un incontro dei sindacati di Piaggio Aerospace con il Ministro del Lavoro Urso, ora però serve una data certa, per non prolungare un'attesa che è già stata troppo lunga. Piaggio Aerospace, preme sottolinearlo, rappresenta un presidio occupazionale fondamentale per la Liguria e un asset industriale strategico per il Paese".

Così commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo la manifestazione dei lavoratori davanti al consiglio regionale e dopo l’incontro tra le rappresentanze sindacali e il Presidente Toti.

"I lavoratori, al quinto anno di gestione in amministrazione straordinaria e i recenti cambiamenti della struttura commissariale, chiedono con urgenza garanzie per l'apertura della terza gara e un piano serio di investimenti, progetti e assunzioni".

"Da sempre sono al fianco dei lavoratori di Piaggio Aerospace, che ancora questa mattina hanno manifestato la propria insoddisfazione per la mancata interlocuzione, in questi mesi, da parte della Giunta regionale nel favorire un incontro tra sindacati e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Comprendo e condivido la loro preoccupazione, essendomi occupato della vertenza Piaggio e le altre delicate crisi industriali liguri, sia in Commissione sviluppo economico sia in Consiglio Regionale, ricevendo sempre risposte evasive ed insufficienti".

"Mi auguro che l’incontro di oggi tra le rappresentanze sindacali e il Presidente Toti, sia stato il primo passo concreto per inaugurare una nuova fase di relazioni industriali, con Regione Liguria che si è resa disponibile a farsi garante per un intervento del Governo in questa situazione, che non può più attendere", conclude Arboscello.