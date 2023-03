La bandiera della Regione a Ilaria Gallio, la maestra eroina di Imperia (video)

"Stavo accompagnando i miei alunni a Limone in una gita a sciare quando io e la mia collega Liliana ci siamo rese conto che l'autista stava perdendo il controllo del mezzo. Infatti, l'autobus stava andando a zig zag, a quel punto mi sono alzata per vedere che cosa stesse accadendo. Pensavo che l'autista si fosse addormentato, ho provato a scuoterlo ma non dava alcun segno di di riprendersi, a quel punto ho preso il volante dell'autobus cercando di mantenere il più possibile la carreggiata, non è non è stato semplice, ma con tanta fortuna ce l'abbiamo fatta".

Così Ilaria Gallio, la maestra eroina dell'istituto comprensivo "Boine" di piazza Roma a Imperia che il 3 marzo scorso con una manovra coraggiosa ha evitato il peggio ai 50 bambini che in autobus si stavano recando in gita scolastica, premiata con la bandiera della Regione dal governatore Giovanni Toti in una cerimonia che si è svolta oggi pomeriggio a Genova. Il pullman era partito alle 6.45 dalla stazione ferroviaria di Imperia con a bordo i ragazzi delle medie e delle elementari. All’altezza di Pietra Ligurel'autista aveva avuto un malore e solo la prontezza della maestra Gallioaveva evitato il peggio. A bordo del mezzo oltre all’autista erano rimasti feriti 5 bambini, per fortuna nessuno di loro è grave. A soccorrerli i volontari delle ambulanze, 118 e vigili del fuoco. I feriti erano stati trasportati in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.