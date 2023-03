Arriva "Pietra Ligure Outdoor Base", a Pasqua apre l'info-point in piazzale Geddo

Nell’ottobre 2022 il turismo outdoor ha premiato, con un incremento del 64% di presenze soprattutto straniere, la visione e gli investimenti in materia di offerta outdoor del comune di Pietra Ligure ed ha generato un importante ricaduta su tutto il comprensorio del pietrese e della Val Maremola.

Nello scorso autunno Pietra Ligure è stata la località della Riviera che ha segnato il più importante aumento di presenze in termini percentuali ed è sempre crescente il numero di bikers che sceglie Pietra come punto di partenza per esplorare la rete sentieristica del finalese allargato.

Su questa importante spinta, l’amministrazione comunale di Pietra Ligure ha annunciato l’apertura della seconda Outdoor Base sul territorio della Finale Outdoor Region, di cui i trails pietresi fanno parte a pieno titolo, proseguendo e incrementando il percorso di sviluppo del prodotto outdoor che già sta facendo registrare, in termini di presenze turistiche, importantissimi risultati. Dopo la messa a regime di una rete sentieristica particolarmente attrattiva, la promozione del prodotto outdoor attraverso eventi sportivi internazionali e la massiccia comunicazione sui più importanti canali internazionali del settore, per l’anno 2023 è previsto un ulteriore passo in avanti con il consolidamento della rete dei servizi legati a questo specifico settore.

La Finale Outdoor Base, aperta dal 2020 a Finalborgo, ha fatto registrare oltre 15.700 contatti nel 2022, diventando di fatto il punto di contatto tra la destinazione e tutti coloro che sono alla ricerca di informazioni sulle offerte esperienziali del territorio. Sulla scia del successo della Finale Outdoor Base, Pietra Ligure inaugurerà a Pasqua il suo punto informativo outdoor in Piazzale Geddo. Anche in questo caso, si tratterà di un punto informativo specializzato dotato di personale qualificato dove sarà possibile prenotare attività outdoor e partire per un’escursione sul territorio pietrese.

"Abbiamo investito nel recupero della sentieristica in chiave outdoor con particolare attenzione alla mountain bike ed alla mountain bike a pedalata assistita con aree dedicate a questo crescente segmento, ed abbiamo ospitato eventi mondiali nel 2020 e nel 2021; oggi con l’apertura della Pietra Outdoor Base aggiungiamo un importantissimo servizio per i clienti che possono scegliere Pietra Ligure per le proprie vacanze attive nella Finale Outdoor Region", spiegano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e allo sport Daniele Rembado.