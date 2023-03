Mendatica, danneggiata la Madonna sopra al Frontè

La segnalazione è partita via social: “La Madonna sopra al Frontè e parecchio danneggiata. Se non viene riparata al più presto non credo che rimarrà in piedi per molto”.

Il Monte Frontè, con suoi 2.151 metri, è la seconda cima più alta della Liguria e la più elevata interamente compresa nel territorio ligure. E’ uno dei tanti luoghi frequentati da escursionisti e fotografi innamorati delle Alpi Marittime.

A segnalare i danni della storica Madonnina è stato Luciano Giraudo. E’ stata lanciata la proposta di istituire un gruppo “Madonna del Frontè” per studiare come poter intervenire e preservare la statua.

Otto anni fa era stato celebrato il 60° anniversario in un angolo di cielo, devozione, meditazione. Affascinati dalla maestà che si sprigiona dalla marmorea figura della Vergine sulle Alpi Marittime: 3 metri di altezza per un peso di 17 quintali. Oltre 300 i pellegrini, in prevalenza giovani e un piccolo gruppo di mendaighini, che si erano ritrovati per rendere omaggio ai compianti e benemeriti concittadini che contribuirono ad erigere il manufatto intriso di ricordi e richieste di grazia.