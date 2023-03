Carcare, De Vecchi: "Oltre 10 milioni di finanziamenti in 4 anni e mezzo di amministrazione"

"In 4 anni e mezzo di mandato amministrativo abbiamo ottenuto 10 milioni di finanziamenti da enti superiori con progetti di miglioria del patrimonio pubblico. In media 2 milioni di euro l'anno". Il sindaco uscente di Carcare Christian De Vecchi fa il punto della situazione.

"I️n un contesto di congiunture economico-sanitarie sfavorevoli, questa amministrazione comunale, oltre alla garanzia dei servizi essenziali, ha continuato a lavorare per la comunità cittadina, secondo l’efficace metodologia dell’investire in progettazione per partecipare a bandi indetti dagli enti superiori con la finalità di ottenere finanziamenti pubblici".

"A vantaggio dei carcaresi, questo attivismo amministrativo ha prodotto “entrate straordinarie” che, si sono già trasformate e si trasformeranno in cantieri per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la manutenzione delle esistenti", prosegue.

Gli ultimi in ordine di tempo, dalla Regione, nei primi mesi del 2023, sono arrivati 290 mila euro per la passerella di via Abba e 100 mila euro per la difesa del suolo in località Boccialina: "Intercettare finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti superiori è un dovere amministrativo", conclude De Vecchi.