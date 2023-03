Savona, convocata la commissione su pedonalizzazioni, viabilità e parcheggi: dopo una lunga bagarre verranno ascoltati residenti e commercianti

Nella seconda commissione consiliare sulle pedonalizzazioni, sulla viabilità e i parcheggi verranno ascoltati i rappresentanti dei commercianti di Corso Italia, via Mistrangelo e via Manzoni.

E' stata convocata per martedì 21 marzo dopo settimane e settimane di discussioni a partire da una commissione finita con l'abbandono della sala consiliare da parte della minoranza e da un gruppo di cittadini che voleva essere ascoltato per dire la propria sullo stop alle auto nelle vie del centro, passando per una riunione chiusa solo ai commercianti di via Mistrangelo e "invasa" da esercenti e residenti di altre vie, concludendosi per un'ulteriore seduta consiliare nella quale è stato stabilito, con non poche critiche dell'opposizione come sarebbe dovuta avvenire la commissione.

Verranno quindi ascoltati due residenti Lia Ciciliot e Giulia Di Biase e i commercianti stabiliti per ogni area in cui è presente la zona a traffico limitato (Francesco Ferro, Alessandra Bernini, Alessandro Attilio e Marco Bozzo). Oltre al comandante della polizia locale Igor Aloi verrà audito l'ingegnere Paolo Forzano, presidente del Comitato Casello Albamare.

Queste le motivazioni che hanno portato i consiglieri di minoranza Daniela Giaccardi, Manuel Meles, Andrea Frigerio, Massimo Arecco, Ileana Romagnoli, Luca Aschei e Angelo Schirru a richiedere la convocazione della commissione al sindaco Marco Russo, al presidente della seconda commissione consiliare Marco Lima e al presidente del consiglio comunale Francesco Lirosi.

"I sottoscritti Consiglieri Comunali, viste le problematiche che stanno affliggendo la città a causa della chiusura dei tratti stradali di Via Manzoni, Via Mistrangelo, Via Ratti e Corso Italia; rilevato che a causa della chiusura di tali tratti di strada l'Amministrazione ha ritenuto dì modificare la viabilità veicolare senza alcuna valutazione tecnica e sulla base di poche, e carenti, informazioni acquisite da 4 (perché 2 inutilizzabili) punti rilevazione traffico, peraltro su strade non adiacenti alla zona interessata dalla modifica di cui all'oggetto; rilevato che a seguito dell'intervento sopra indicato i percorsi dei mezzi di soccorso sono resi più disagevoll a causa dell'installazione delle fioriere che bloccano alcuni accessi, rallentando cosi le tempistiche di intervento; rilevato che la chiusura di tali tratti di strada si limita a deviare il traffico veicolare su zone già ad alta intensità di passaggio veicolare, quali ad esempio Piazza Mameli, Via P. Boselli, Piazza Diaz, e tutta l'area adiacente all'ingresso del porto, quest'ultima già gravata dal traffico pesante; rilevato che a causa della chiusura dei tratti stradali l'Amministrazione ha ridotto le aree di parcheggio e, in particolare, sostituito parcheggi a pagamento con parcheggi ad esclusivo uso dei residenti del centro ottocentesto (bollino rosso), oltre a ridurre le aree di carico e scarico e i parcheggi destinati ai disabili; rilevato che ad oggi sussiste una disparità di trattamento tra coloro che risiedono nella zona ottocentesca e coloro che abitano altri quartieri cittadini, i quali si trovano a dover corrispondere tariffe di parcheggio sproporzionate rispetto a coloro che possono godere di un posto auto sotto casa. Preso atto di quanto emerso durante l'ultimo Consiglio Comunale e nelle sedute già dedicate al tema, e della volontà di mantenere ferme le decisioni assunte in tema di ZTL (e non pedonalizzazione come impropriamente si dice) e rilevato che non sono state ancora avanzate soluzioni alle criticità emerse e già evidenziate anche da numerose voci della cittadinanza, chiedono la convocazione della Commissione".