A Borghetto S.Spirito l'omaggio alle vittime del Covid: commozione nel ricordo di quei drammatici giorni (FOTO)

Sabato 18 marzo è stata la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Epidemia di Coronavirus. Una ricorrenza commovente che nella nostra provincia non può che essere particolarmente sentita a Borghetto Santo Spirito, località tra quelle maggiormente colpite dalla pandemia con oltre 40 vittime.

Il Comune guidato dal sindaco Giancarlo Canepa ha deciso di dedicare una porzione del cimitero Rocche, in centro al paese, a tutte le vittime del Covid: un luogo raccolto dove poter ricordare ed elaborare il lutto che rappresenta anche un pensiero di vicinanza per le molte persone che in quei drammatici giorni non hanno avuto neppure la possibilità di presenziare alle esequie dei propri cari.

Ieri l'amministrazione ha deposto un mazzo di fiori presso la lapide commemorativa: "Un caloroso ringraziamento per la partecipazione al Comandante dei Carabinieri della Stazione di Borghetto, alla Polizia Locale, al Presidente e ai militi della Croce Bianca Borghetto Santo Spirito, alla Protezione Civile e a tutti coloro che hanno partecipato" dichiarano dal Comune borghettino.