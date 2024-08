Savona, cadono due alberi sulla Sp29 a Montemoro: intervento dei vigili del fuoco

Cadono due alberi sulla Sp29 del Cadibona all'altezza della frazione di Montemoro a Savona ed immediato è scattato l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul tratto in via Nazionale Piemonte si sono registrati disagi al traffico vista la contemporanea chiusura dell'A6 con la provinciale unica strada per poter raggiungere Altare e Savona.

Non si sono registrati fortunatamente danni a persone e cose.

I pompieri hanno liberato una corsia e si stanno occupando di permettere il transito in tutta la carreggiata.