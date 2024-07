Viabilità in tilt sull'Autostrada dei Fiori, code e rallentamenti in entrambe le direzioni

Mattinata complicata per gli automobilisti lungo l'autostrada A10, dove il traffico intenso ha causato notevoli disagi.

Con l'arrivo del weekend e delle vacanze estive, numerosi turisti si sono messi in viaggio verso le località balneari, contribuendo a un significativo aumento del traffico.

Autostrada dei Fiori segnala code di quattro chilometri tra Savona e Spotorno in direzione del confine di Stato. La situazione non è migliore nel tratto tra Pietra Ligure e Spotorno, in direzione del capoluogo di provincia, dove sono segnalate code di cinque chilometri.