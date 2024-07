Schianto mortale a Varazze: a scontrarsi un'auto e una moto, perde la vita un giovane centauro

Fatale per un giovane centauro, un 30enne originario del Ghana, ma residente a Torino, lo schianto verificatosi nella prima serata di venerdì 26 luglio, intorno alle 19:30, a Varazze in via Genova, in prossimità dello svincolo autostradale della A10.

L'impatto, che ha visto entrambi i mezzi uscirne estremamente danneggiati, ha coinvolto una moto e un'auto. Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto, vagliata dalle forze dell'ordine (Polstrada e Polizia Locale) giunte sul posto, ma ad avere la peggio è stato ragazzo a bordo della due ruote che ha perso la vita.

Purtroppo vani sono stati infatti i soccorsi, con un'ambulanza della Croce Rossa di Cogoleto e l'automedica Sierra1 giunte sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco.