Savona. Si schianta contro un'auto della Polizia, scappa e si getta da un ponte: uomo grave al Santa Corona (FOTO e VIDEO)

Episodio movimentato questo pomeriggio a Savona, culminato in via Bonini.

Secondo quanto riferito, all'origine ci sarebbe uno scontro frontale tra un'auto e una vettura della Polizia avvenuto in via Quiliano. Dopodiché, il conducente dell'auto che ha impattato contro la volante si sarebbe dileguato nel tentativo di eludere gli agenti. Una fuga terminata in via Bonini, quando l'uomo si è lanciato da un ponte riportando diversi gravi traumi.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona (con due ambulanze) e della Croce Oro savonese, l'automedica del 118 e i Vigili del fuoco. Presenti anche Polizia e carabinieri.

Per permettere le operazioni di soccorso, il traffico da via Bonini è stato deviato momentaneamente in via Pietragrossa.

La persona gettatasi dal ponte è stata trasportata in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure mentre i due agenti rimasti feriti in seguito all'incidente sono stato trasportati per accertamenti in codice giallo al San Paolo di Savona.