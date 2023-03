Chiusura temporaneamente della Strada provinciale 2 Albisola-Ellera-Stella, nel comune di Albisola Superiore.

Il provvedimento è stato adottato dalla provincia di Savona per poter eseguire alcune opere di risanamento strutturale e messa in sicurezza del ponte situato alla progressiva Km. 5+943, in località Ellera.

Il transito sarà vietato a tutti i veicoli dalle ore 8.30 alle 17.30, nel periodo compreso tra il 27 marzo e il 7 aprile.