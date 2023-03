Controlli sulla filiera della pesca: sanzioni per 5mila euro a ristoranti etnici del savonese

Prodotti ittici non correttamente tracciati e congelati provenienti da precedente decongelazione all’interno di frigo e pozzetti rilevati in alcuni ristoranti etnici della provincia di Savona: sono scattate sanzioni per 5mila euro per i contravventori da parte degli ispettori della Guardia Costiera.

Prosegue l’attività di controllo della filiera ittica da parte dei militari della Guardia Costiera savonese. Nella giornata di venerdì 17 marzo, gli ispettori pesca della Guardia Costiera hanno provveduto a sanzionare i contravventori, nel primo caso, con due sanzioni amministrative da 1500 euro per inosservanza al Regolamento comunitario che ne disciplina la materia, e nell’altro con una sanzione amministrativa da 2000 euro per inosservanza alle norme igienico-sanitarie in materia di HACCP.

L’attività degli ispettori pesca della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Savona si inserisce nell’ambito delle numerose attività di controllo che vengono effettuate costantemente su tutto il territorio di competenza a tutela della salute dei consumatori, della risorsa ittica e dell’ambiente marino nel suo complesso.