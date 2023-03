Trend della Moda nel 2023: Un Caso di Studio Tutto Ligure

Sono tre i concetti intorno ai quali la moda ruoterà nel 2023 - e anche per molti degli anni a venire. Slow fashion, sostenibilità e personalizzazione sono infatti i tre criteri che orienteranno gli acquisti e l’intera industria nella prossima decade.

La Personalizzazione Come Trend Principale

Non è un mistero che, soprattutto se si parla di Gen Z, il rapporto qualità-prezzo non è più uno dei criteri principali in base ai quali i consumatori effettuano gli acquisti. All’alba del 2023, con tutte le trasformazioni economiche in atto, i Brand hanno capito che il modo migliore per distinguersi dalla competizione è quello di offrire un’esperienza d’acquisto, più che un prodotto.

Esperienza che si basa sulla capacità di offrire la maggior personalizzazione possibile, sia che si venda un servizio, sia che si venda, soprattutto, un prodotto. Questo perché la personalizzazione offre la possibilità di comprare non più un bene o un servizio, ma un’emozione.

La Great Resignation Come Sintomo del Cambiamento di Mentalità

Durante e successivamente i lockdown, la Gen Z è stata protagonista di quel fenomeno noto come la Great Resignation, ossia la Grande Dimissione. Fenomeno caratterizzato dall’abbandono del posto fisso a favore di un inquadramento lavorativo che garantisse un maggior spazio alla vita privata. Processo che si è tradotto, dal punto di vista del mondo del lavoro, con il dire addio al lavoro dipendente da ufficio, prediligendo forme di lavoro più propriamente freelance.

Questo cambiamento, apparentemente non legato al mondo della moda, né tantomeno a quello delle stampe personalizzate, è in realtà altamente significativo. Esprime infatti il bisogno di un’intera generazione di abbracciare una nuova concezione della società e dei consumi, e quindi, dei criteri d’acquisto. Il bisogno di acquistare emozioni, tramite la personalizzazione del prodotto, è uno dei macro-trend che caratterizzeranno i prossimi anni.

Due Ulteriori Trend: Sostenibilità e Slow Fashion

Sono due concetti questi che, come molto spesso succede, sono l’uno conseguenza dell’altro e viceversa. A grandi linee, possiamo dire che la sostenibilità (intesa sia in senso ambientale, che sociale e umano) è al tempo stesso base teorica e obiettivo pratico della cosiddetta slow fashion.

Se fino a qualche anno fa questi due concetti potevano essere considerati di nicchia, ad oggi rappresentano due importanti criteri a cui tutte le imprese si sentono chiamate a rispondere.

Non solo sostenibilità e slow fashion hanno oggi il potere di operare una distinzione tra un’azienda e un’altra, ma possono anche essere considerate un’importante opportunità in grado di potenziare il giro d’affari delle aziende attive nell’industria tessile.

Opportunità dei Trend in Corso: Un Importante Caso di Studio

Una realtà tutta ligure, Burger Print, specializzata in stampe personalizzate, ha dimostrato come si possa unire queste tendenze macro economiche, facendone un volano per la propria attività.

Infatti, da un lato la conformità ai criteri di sostenibilità e slow fashion sono garantiti in due modi. Innanzitutto tramite la partnership con la famosa azienda belga Stanley Stella, che fa della sostenibilità a 360° la colonna portante del proprio business. E in secondo luogo tramite l’utilizzo di tecnologie come la stampa DTF e la stampa DTG, famose per minimizzare l’utilizzo di componenti chimiche nel processo di stampa.

Dall’altro lato, l’azienda ligure risulta essere un importante attore per chi ricerca quella personalizzazione che permette di potersi adattare alla nuova concezione di acquisto che hanno i consumatori. E questo sia per le aziende alla ricerca di stock di prodotti personalizzati, ma anche alle altre aziende attive nello stesso settore, grazie all’offerta di un servizio di stampa per conto terzi.

Un caso di studio che dimostra la dinamicità del tessuto industriale italiano, e in particolare quello ligure, e la capacità di saper sfruttare i vincoli e le opportunità dettate dalla congiuntura macro-economiche che caratterizzerà il prossimo decennio.