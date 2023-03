Il sindaco Picalli a New York per incontrare il compositore millesimese Bellavia (FOTO)

Viaggio a New York per il sindaco Aldo Picalli: "Ci siamo trovati con l'amico e maestro Alberto Bellavia per le musiche dello spettacolo 'History of Now'".

"Ho portato con me la fascia per rappresentare il comune di Millesimo e Alberto Bellavia, quale titolare del Premio del Carretto 2020. Un riconoscimento dato a coloro che portano il nome del nostro paese in giro per il mondo".

Lo scorso 18 marzo il compositore millesimese si è esibito nella prestigiosa St. Mark's Church in-the-Bowery, con la violinista Monica Agosto e la pianista.

"Hanno eseguito alcune loro composizioni e un omaggio a Ennio Morricone. E' stato molto emozionante", conclude il primo cittadino.