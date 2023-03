Alassio Festival Cucina con i fiori: l’Ittiturismo Isola del Porto di Alassio propone l'emozione del sapore del mare intrecciata con i fiori eduli seduti comodamente in barca.

Anche quest’anno al Porto Luca Ferrari di Alassio avrà un ruolo di grande protagonista nel Festival della Cucina con I fiori, che si svolgerà dal 31 marzo al 3 aprile. Fra regate, passeggiate e aperitivi che avranno il mare come protagonista, sabato 1 aprile alla Marina di Alassio alle ore 11 ci sarà una intera mattinata dedicata “Sostenibilità” con le buone pratiche di cucina in barca. Protagonisti il giornalista Roberto Pisani con il presentatore Patrizio Roversi. Non solo parole, ma anche fatti, o meglio assaggi, grazie alla presenza sul palco anche degli chef dell'Ittiturismo l'Isola, che partecipa anche quest’anno alla manifestazione.

Per l'occasione gli chef Gian Marco Sanfilippo e Daniele Basso presentano un menù che prevede piatti dove il pescato locale si intreccia con i fiori eduli. In particolare sabato mattina sarà presentata la "Zuppetta di pesce povero, che incontra le viole e la cialda di barbabietola".

Il nuovo piatto sarà presentato e portato in degustazione con simpatia e competenza proprio da Patrizio Roversi. Al termine della presentazione sarà possibile degustare sulla barca un gustoso ed originale menù dedicato al Festival della Cucina con I fiori. Ed alcuni piatti saranno riproposti anche nei menù del ristorante che è aperto al pubblico già da questo week end.

Dopo il successo della scora edizione l’Ittiturismo si prepara a dare un grande contributo al successo della manifestazione impegnandosi su un tema interessante come quello dell’intreccio fra i sapori del pescato locale e i fiori eduli.

In questo video potete rivedere la video ricetta dell’Ittiturismo Isola del Porto di Alassio: “Cefalo dorino con crema di Borragine” presentata nella precedente edizione del Festival.

per info e prenotazioni telefonare a 333 530 7384 mail: lisola2020@libero.it

www.ittiturismolisola.it