Il Cardinale Angelo Bagnasco ad Albenga per la presentazione del suo libro "Pastori dentro. Chiesa, società e persona" (FOTO e VIDEO)

All'evento, moderato dal vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, ha preso parte lo stesso Bagnasco che nella sua opera “mette a fuoco e affronta con puntualità – si legge in una nota – alcuni dei temi più attuali e fondanti della vita umana e spirituale: famiglia, lavoro, educazione, povertà, politica… sempre nell’ottica di quel principio originante che è Cristo. Come ricorda Papa Francesco, che ci presenta il libro scrivendone la prefazione, in una società in continuo cambiamento la via da seguire è e rimane l’educazione alla fede, indispensabile per riscoprire una precisa idea di persona a partire dal mistero di Cristo”.