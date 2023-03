Andora, riparazione acquedotto: erogazione idrica sospesa nella notte tra il 27 e 28 marzo

Nella notte fra lunedì 27 marzo e martedì 28 marzo saranno eseguiti alcuni lavori di riparazione sulle condotte di distribuzione dell'acquedotto di Andora.

Lo comunica in una nota Rivieracqua che aggiunge: "Per consentire l'esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere l'erogazione dell'acqua fra le ore 21:00 di lunedì e le ore 02:00 di martedì".

Il disservizio interesserà il comune ponentino nella zona posta sulla sponda sinistra del torrente Merula, compresa fra il lungomare e l'autostrada.

"Alla ripresa del servizio non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire. Ci scusiamo per il disagio arrecato all'utenza, precisando trattarsi di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile", concludono da Rivieracqua.