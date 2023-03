"Per sempre con noi... Bricio". Poche ma significative parole per ricordare un amico che non c'è più, affidate ad uno striscione appeso lungo la via Aurelia a Savona, in prossimità di Largo De Meo.

Un messaggio dedicato a Fabrizio Manitto, il 29enne che ha perso la vita lo scorso 10 marzo in un incidente stradale in via Scotto.

"I tuo amici" e "Bruciaklan" le firme sullo striscione, ennesima testimonianza dell'affetto nei confronti del giovane scomparso pochi giorni fa.