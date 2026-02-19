Albenga, iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Leca

Sono iniziati, come previsto dal cronoprogramma, i lavori di ampliamento interno del Cimitero di Leca. Il progetto, redatto dall’ingegnere Andrea Alessandri, prevede la sopraelevazione delle due batterie di loculi inaugurate nel 2021, proseguendo il percorso di adeguamento e ampliamento degli spazi cimiteriali avviato negli anni scorsi dall’Amministrazione comunale di Albenga.

L’intervento, affidato alla ditta F.lli Bologna, ha un valore complessivo di circa 500.000 euro e comprende anche la realizzazione di due ascensori che consentiranno l’accesso ai piani superiori, migliorando l’accessibilità per persone con disabilità e anziani. I lavori avranno una durata stimata di circa sei mesi e assicureranno una gestione ordinata e dignitosa delle sepolture in risposta alle esigenze di una comunità in costante crescita.

Il sindaco Riccardo Tomatis: “Questo intervento ci permetterà di rispondere a un bisogno fondamentale per la nostra città. Il progetto prevede la sopraelevazione delle strutture esistenti con la realizzazione di 210 nuovi loculi, oltre alla sistemazione degli ossari. Un aspetto particolarmente significativo riguarda l’installazione di due ascensori, che consentiranno l’accesso ai piani superiori anche alle persone con disabilità o anziane, migliorando la fruibilità e l’inclusività dell’area cimiteriale”.

L’assessore con delega ai Servizi cimiteriali Mirco Secco aggiunge: “Si tratta di opere necessarie e attese, che consentiranno di garantire spazi adeguati e strutture più accessibili, assicurando al tempo stesso decoro, funzionalità e rispetto per i cittadini e per i loro cari”.



