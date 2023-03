Secondo lotto Aurelia Bis tra Corso Ricci e il casello: riunione Anas-Comune di Savona per localizzare il tracciato

Una riunione con Anas il prossimo 5 aprile per individuare e localizzare il tracciato dell'Aurelia Bis su quale verrà effettuato un approfondimento.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha preannunciato che verrà effettuato un incontro sulla variante nel tratto compreso in Corso Ricci, dove è collocato lo svincolo del primo lotto, e il casello autostradale.

Lo scorso 17 marzo Anas aveva inviato al comune proprio gli elaborati progettuali di variante e questi, "tenendo conto degli indirizzi dell'amministrazione ricevuti in alcuni incontri preliminari all'elaborazione di tali proposte, presentano alcune idee progettuali alternative tra le quali l'Amministrazione è chiamata ad indicare quella sulla quale chiedere ad ANAS un approfondimento progettuale e la redazione di uno studio di fattibilità tecnico economica".

Per questo il primo cittadino savonese in accordo con gli assessori Ilaria Becco, Francesco Rossello e Lionello Parodi hanno richiesto la convocazione di una seduta della seconda commissione consiliare, al presidente Marco Lima, con lo scopo di poter aggiornare i consiglieri sui temi.

Nella riunione in comune dello scorso dicembre Anas aveva messo sul tavolo non solo l’aggiornamento del primo lotto (i lavori dovrebbero riprendere ad aprile LEGGI QUI), ma anche il tema del secondo lotto. Dopo le interlocuzioni dei mesi scorsi in cui l’amministrazione aveva evidenziate le criticità dell’originario progetto, Anas aveva presentato tre soluzioni alternative sviluppate da giugno che recepivano le esigenze rappresentate dal comune e condivise con la Regione.