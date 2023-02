Aurelia Bis, i primi di aprile dovrebbero riprendere i lavori. Garbarini (Albisola): "Buone aspettative che i 1000 giorni per la conclusione siano ridotti"

I primi di aprile dovrebbero riprendere dopo un lunghissimo stop i lavori dell'Aurelia Bis a Luceto.

Ad annunciarlo è il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini che ad inizio settimana ha avuto un'interlocuzione con il responsabile del procedimento di Anas ed ha avuto rassicurazioni sulla ripresa degli interventi tanto attesi non solo dagli addetti ai lavori ma anche della cittadinanza.

"Parrebbe che dovrebbero iniziare i primi di aprile e ci sono buone aspettative che i 1000 giorni (3 anni. ndr) per la conclusione possano essere ridotti con un'attività continuativa. E' sicuramente una buona notizia". ha spiegato il primo cittadino albisolese.

Sarà infatti l'azienda "Ici Costruzioni Infrastrutture Spa" a completare il lotto già avviato per la costruzione della variante tra Savona e Albisola, in particolare per la realizzazione della viabilità di accesso all’hub portuale della città. Rispetto all'iniziale importo di circa 92 milioni di euro, sarà complessivamente superiore di poco ai 63 milioni e mezzo di euro il bando per lavori e servizi.

L’intervento riguarda le opere necessarie a completare l’appalto originario, rimasto incompiuto: il tracciato della Aurelia Bis in questo tratto, con una lunghezza complessiva in asse di 5,4 chilometri e comprensivo di 4 gallerie, parte da Savona con uno svincolo lungo Corso Ricci, in prossimità del torrente Letimbro, a nord dell’autostrada (Svincolo Letimbro) e termina in corrispondenza dell’intersezione con una rotatoria in via Saettone nel territorio di Albisola Superiore (Svincolo Sansobbia).

Nel frattempo è stato approvato dalla giunta comunale di Albisola in linea tecnica lo studio preliminare di fattibilità di base per la modifica dello svincolo autostradale albisolese con la riubicazione del casello e il collegamento all'Aurelia Bis; lo studio preliminare degli interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del Riobasco e torrente Sansobbia con lo scopo di analizzare anche la compatibilità idraulica con particolare riferimento al progetto del nuovo svincolo autostradale ed ai relativi collegamenti con la variante, finalizzato alla compilazione delle schede da trasmettere alla Regione Liguria nel merito delle integrazioni al PRIIMT; l'approvazione della fattibilità preliminare relativo ad uno studio di raccordo con la viabilità suburbana denominato “Rampa F” dello Svincolo “Sansobbia” dell'Aurelia Bis, finalizzato alla compilazione delle schede da trasmettere alla Regione Liguria nel merito delle integrazioni al PRIIMT, proposto dal Comune di Albisola Superiore e condiviso dal Comune di Albissola Marina (QUI).

"Il ribaltamento del casello segue la stessa linea, andiamo avanti sperando che i tempi si accorcino per dire addio ai mezzi pesanti sul territorio di Albisola" ha concluso Garbarini.