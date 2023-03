Stop alla circolazione per due scuolabus a Varazze, la minoranza e il gruppo misto attaccano: "Situazione sfuggita di mano al nostro impacciato sindaco"

Numerose violazioni di carattere amministrativo che hanno portato alla sospensione della circolazione di due mezzi per gravi inefficienze strutturali.

Questo è quanto ha potuto appurare la polizia stradale nei controlli sugli scuolabus e a Varazze scoppia la polemica.

La minoranza di Varazze Domani (composta dai consiglieri Paola Busso, Giacomo Robello, Bartolomeo Fazio, Gianantonio Cerruti, Antonio Ghigliazza) e il gruppo misto composto dai consiglieri Claudia Callandrone e Daniele De Felice, hanno puntato il dito contro il sindaco Luigi Pierfederici.

"Gli ultimi gravi accadimenti relativi agli scuolabus di Varazze meritano una profonda e onesta riflessione. Dopo il grave problema avvenuto in una frazione (a Castabuona sono stati rilevati problemi ai freni di un mezzo. ndr), che è balzato purtroppo agli onori delle cronache qualche giorno fa, nel pomeriggio di ieri è stata addirittura mandata a Varazze, dalla Polizia Stradale, un'unità mobile della motorizzazione civile, pare in seguito a numerose segnalazione dei genitori, per un controllo approfondito degli scuolabus varazzini e oggi apprendiamo dalla stampa che sono state trovate 'numerose violazioni di carattere amministrativo che hanno portato alla sospensione della circolazione di due mezzi per gravi inefficienze strutturali' - dicono dai gruppi di minoranza -

Nel momento in cui genitori preoccupati e noi come opposizione abbiamo sollecitato tali controlli, il Sindaco ha risposto piccato che tutto era sotto controllo e che il nostro era solo allarmismo. Evidentemente, caro Sindaco Pierfederici, non era affatto così, è inutile dire che 'state monitorando la situazione', i controlli accurati andavano fatti appena la nuova ditta aveva iniziato il servizio".

"Modestamente cerchiamo come Consiglieri e cittadini di dare un contributo costruttivo sui temi importanti, per cui, caro Sindaco, sarebbe meglio agire sul serio invece di indispettirsi soprattutto se si tratta della sicurezza dei bambini. Crediamo che in questo caso, come in molti altri, la situazione sia davvero sfuggita di mano al nostro sempre più impacciato sindaco e alla sua Maggioranza che solo il giorno prima rassicurava sulla sua pagina Facebook i cittadini sulla tranquillità della situazione" concludono i consiglieri di Varazze Domani e del gruppo misto.