Savona: migranti nascosti in un camion, non si placa il fenomeno dei "passeur"

Soccorsi mobilitati nella mattinata odierna nei pressi del casello autostradale di Savona.

Alcuni migranti, stando a quanto trapelato, sarebbero stati trovati nascosti all'interno di un tir. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e la Croce Oro di Albissola.

Le persone, tutte in buona salute, sono state portate in Questura per gli accertamenti del caso da parte dell'ufficio immigrazione.

Il fenomeno dei "passeur" purtroppo, è sempre più diffuso nella nostra provincia, come si evince dai numerosi episodi riscontrati negli ultimi mesi in particolare lungo l'autostrada A10. Una delle vie più battute dai migranti per raggiunge la Francia.