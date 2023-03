Un savonese sfida la Nazionale: sul cammino dell'Italia verso Euro 2024 Michele Marcolini e Malta

Ha perso all'esordio senza demeritare contro quella Macedonia del Nord che ci ha inflitto la seconda grande delusione dopo 4 anni buttandoci fuori per la seconda volta consecutiva dai Mondiali.

Marcolini sfiderà allo stadio di Ta' Qali gli azzurri guidati da Roberto Mancini dopo che da calciatore ha iniziato nel savonese nelle giovanili del Vado e del Quiliano passando poi per la Pegliese e il Torino e nei professionisti a Sora, Bari, Vicenza, Atalanta, Chievo, Padova e Lumezzane. Da allenatore tanta gavetta in Lega Pro proprio a Lumezzane, poi Real Vicenza, Santacargelo, Alessandria, Albinoleffe, Chievo in B, Novara e Albinoleffe.

Figlio dell'indimenticato Antonio, bandiera del Savona in serie C, aveva giocato in B a Bari e poi ancora tanta terza serie a Grosseto, Alessandria, Pro Vasto e Triestina. Successivamente il ritorno nella città della Torretta, Cairese, Albenga, Varazze (da allenatore-giocatore) e Carcarese e infine come allenatore a Quiliano.