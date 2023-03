Il bombo: Cos’è?

Cari Lettori, facciamo finta di essere su La Settimana Enigmistica e che questo sia un quiz:

COSA È IL BOMBO?

Possibili risposte:

1. Un insetto impollinatore

2. Un modo per appellare impropriamente un ragazzo un po’ “in carne” (tratterebbesi di body shaming)

3. Un modo usato da certi nonni (forse più bis-nonni…) per indicare un dolciume offrendolo a un bambino

Indovinato? Era facile: tutte e tre le risposte sono esatte! Ma ora passiamo alla seconda domanda:

QUALE DI QUESTI TRE È MEGLIO EVITARLO?

Facile anche questa risposta: tutti e tre!

· Il primo perché, pur essendo bello e utilissimo, se lo disturbi, potrebbe pungerti.

· Il secondo perché non è “simpatico” prendere in giro qualcuno per il suo aspetto fisico

· Il terzo… perché abituare i bambini ad assumere dolciumi (e qualunque altro cibo o bevanda diversa dall’acqua) al di fuori dei 5 pasti “regolari”, oltre a non far parte di una sana e corretta alimentazione, rovina i loro dentini!

I nonni fanno sovente molti sacrifici per il bene dei loro nipotini: impiegano tempo libero, si sobbarcano un sacco di impegni e, sovente, anche di spese. Farebbero di tutto per loro ma qualche volta, seppur in buona fede, creano loro dei danni che neanche si immaginano…

Sia ben chiaro: non sto demonizzando nessun alimento e se qualche nonna, all’ora di merenda, al posto di una merendina pre-confezionata, offre ai nipotini una fetta di torta o semplicemente pane e cioccolato, ben venga! I bambini devono assaggiare tutte le cose buone e fare più esperienze di profumi e sapori, per avere un sano rapporto con il cibo. Come avrete già letto nei miei precedenti articoli: non esistono alimenti proibiti (magari evitiamo la grappa al di sotto di una certa età…), quello che è importante è la loro distribuzione nella giornata perché ogni volta che introduciamo cibo (o bevande diverse dall’acqua) i batteri che abbiamo in bocca producono sostanze che danneggiano i nostri denti, che però la nostra saliva può “aggiustare”, per un massimo di cinque “riparazioni” al giorno.

Quindi, cari nonni, non mettiamo al bando i bombi, ma gestiamoli con buon senso, e i sorrisi dei vostri nipoti ne gioveranno!

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova