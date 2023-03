Borgio Verezzi, auto scontra un furgone sull'Aurelia: due feriti non gravi, traffico in tilt (FOTO)

Traffico in tilt e una persona ricoverata, non in gravi condizioni, al Santa Corona di Pietra Ligure. Questo il bilancio di un incidente verificatosi intorno alle 13 sulla via Aurelia a Borgio Verezzi, in prossimità del passaggio a livello.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'automobile e un furgone con cella frigorifera: non chiara la dinamica dell'accaduto ma, secondo le prime ricostruzioni, parrebbe che l'autovettura, immettendosi sulla statale dopo una sosta a bordo strada, vicino alla fermata dei pullman, non si sarebbe reso conto del sopraggiungere del camioncino colpendolo tra la fiancata e il paraurti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento finalese che hanno rimosso i mezzi riportando l'asfalto in condizioni di sicurezza, oltre ai militi della Croce Bianca borgese con due ambulanze che, col supporto dell'automedica, hanno verificato le condizioni dei conducenti trasportando le due persone a bordo dell'auto (una delle due estratta dai pompieri a causa della portiera rimasta bloccata) in codice giallo al Santa Corona.

Importanti sono state le ripercussioni sul traffico. Non solo quello veicolare con rallentamenti e code in entrambe le direzioni, ma anche quello ferroviario, stoppato per alcuni minuti in attesa del ripristino della viabilità stradale.