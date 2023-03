Albenga, il 31 marzo riapre il Museo Diocesano

Riaprirà venerdì 31 marzo il Museo Diocesano di Albenga, con un nuovo allestimento progettato per accogliere i visitatori dopo la grande mostra “Onde barocche” e con una piacevole novità.

Tra le opere patrimonio del Museo sarà infatti esposto il prezioso Cenacolo di Villa Guardia. “In Coena Domini” sarà una speciale esposizione temporanea dell’opera (31 marzo – 1 ottobre 2023), che consentirà ai visitatori un contatto ravvicinato con una delle più suggestive creazioni dell'arte popolare del ponente ligure. Opera di uno Scultore del Piemonte meridionale (1515-1525), il Cenacolo proveniente dalla Chiesa Parrocchiale di Villa Guardia (Pontedassio, Imperia) è composto da quattro terne di Apostoli con il Cristo, per un totale di 13 figure a comporre il gruppo statuario. Le figure, ritratte a mezzobusto, sono in legno scolpito, intagliato, dipinto, e dorato e sono alte circa 60cm. Il gruppo riproduce l’episodio evangelico dell’ultima cena, secondo l’iconografia del celeberrimo capolavoro di Leonardo Da Vinci. Al centro l’immagine di Gesù Cristo, contornata da quattro gruppi di Apostoli accostati.

Per tutti i visitatori che vorranno usufruire della membership card del Museo saranno disponibili l’audioguida e il racconto dello studio di approfondimento sull’opera, condotto dallo storico dell’arte Alfonso Sista, nonché diversi contenuti che contribuiranno a rendere l’esperienza di divista immersiva.

L’iniziativa fa parte dei progetti di valorizzazione di Formae Lucis ed è realizzata in collaborazione con il Museo Diocesano di Albenga e con la parrocchia di Villa Guardia e il parroco, don Matteo Boschetti.

In esposizione in Museo, dopo il prestito allo Städel Museum di Francoforte per una mostra monografica, tornerà anche “Il martirio di Santa Caterina d’Alessandria” di Guido Reni, uno dei capolavori diocesani, opera ammirabile per l’eleganza e raffinatezza delle forme immortalate, con una qualità di colori e luci che fanno da premessa al periodo della maturità artistica di Reni.

Questi gli orari di apertura del museo: martedì-sabato: 9.30-13/14.30-18.30. Chiuso il lunedì. È possibile prenotare la visita al museo inviando una mail a museodiocesano@diocesidialbengaimperia.it. I biglietti sono acquistabili direttamente alla biglietteria del Museo Diocesano, allo IAT di Albenga o chiamando il numero +39 3478085811.