Varazze, perde il controllo della moto e cadendo sbatte la testa: centauro in codice rosso

Paura nel pomeriggio odierno nei pressi dell'Aurelia nel levante di Varazze vicino al confine con Cogoleto, in via Santa Caterina non lontano da Cala Torcida, per un centauro che improvvisamente ha perso il controllo del proprio mezzo con una dinamica non ben chiarita cadendo rovinosamente a terra.

E' successo intorno alle 15.30 e immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi con la Croce Rosa cellese e l'automedica del 118 sul posto per l'uomo, di 66 anni, che avrebbe riportato un trauma alla testa.

L'uomo, non in pericolo di vita, è stato ricoverato in codice rosso al Santa Corona mentre per i rilevamenti del caso e per regolare il traffico congestionatosi si sono attivati gli agenti della Polizia locale varazzina. Secondo quanto riferito non vi sarebbero comunque altri mezzi coinvolti.