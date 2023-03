Savona, in Seminario un incontro sull'uso degli stupefacenti nelle scuole

Mercoledì 29 marzo dalle ore 17 alle 19 nell'aula magna del Seminario Vescovile il comandante della Guardia di Finanza Col. t. ISSMI Salvatore Salvo parlerà dell'"Uso degli stupefacenti nelle scuole, gioco d’azzardo, sale gioco e VLT: prevenzione ed educazione alla legalità. Rischi di abusi nei confronti dei giovani e rischi collegati di usura e di spaccio di droghe".

La conferenza avrà luogo nell’ambito del corso di formazione su "Abusi e tutela dei minori nella scuola: la responsabilità dei docenti", organizzato dall'Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli. Per informazioni è possibile contattare il direttore Aureliano Deraggi al numero di cellulare 3477931556 o via e-mail agli indirizzi ufficio.scuola@diocesisavona.it e aureliano.deraggi@gmail.com.

La relazione del comandante sarà preceduta dalla premiazione del concorso "Un logo per Pio VII", durante la quale verranno assegnati due riconoscimenti alle studentesse Giulia Fiordoro e Vittoria Ingaliso della classe 5C dell'ISS "Mazzini Da Vinci", vincitrici del bando organizzato dalla Diocesi in occasione dell’anno bicentenario della morte del pontefice cesenate. La premiazione avverrà alla presenza del vescovo Calogero Marino, che oggi in Curia incontrerà gli insegnanti di religione, e della Commissione di Valutazione.

L'iniziativa ha riscosso buona partecipazione con l'adesione personale o di gruppo di numerosi allievi e con la produzione di 53 elaborati. La commissione ha riscontrato un alto livello di qualità delle opere, che hanno messo in evidenza la preparazione accurata sul tema sia per le vicende storiche che lo hanno riguardato sia per l'aspetto umano e spirituale.