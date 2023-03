Funivie, la solidarietà dell'onorevole Bruzzone (Lega) ai lavoratori: "Cerchiamo una soluzione positiva"

“La vicenda che interessa i lavoratori delle ex funivie di Savona, che non percepiscono l’indennità della cassa integrazione dallo scorso novembre, deve trovare rapidamente una soluzione. Non è possibile lasciare famiglie senza un sostegno. Come Lega siamo al lavoro per risolvere questo problema, affrontando nelle sedi competenti le esigenze dei dipendenti che da mesi vivono questa difficoltà e che da troppo non ricevono risposte. L’auspicio è che l’impegno che stiamo profondendo a tutti i livelli, a partire dal lavoro portato avanti dalla collega Nisini, contribuisca ad una soluzione positiva di una vicenda che si protrae da troppo tempo”.