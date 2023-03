Sassello, ufficiale la candidatura di Gian Marco Scasso: "Squadra quasi completata, avanti tutta"

"La squadra è quasi completata, avanti tutta".

Annuncia così la sua candidatura alla carica di sindaco alle prossime elezioni comunali di Sassello, Gian Marco Scasso, caposquadra dei vigili del fuoco di Varazze, che sfiderà così Marco Dabove.

"Stiamo discutendo e cercando di capire quale può essere la linea. L'ospedale è principale per il paese e l'andamento di questi ultimi anni che sta andando peggiorando, oltre al Covid, è una cosa che non ci aspettavamo - continua Scasso - Vorremmo che la linea fosse condivisa con i bisogni del paese di Sassello e i sassellesi".

Il candidato inoltre si concentrerà anche sul tema siccità ("cerchiamo di non fare restrizioni come lo scorso maggio", il sociale, il turismo, i giovani "che non devono essere cercati solo per riempire delle liste 1 volta ogni 5 anni" e la peste suina.

"Dobbiamo unirci e trovare tra tutti, agricoltori, allevatori e cacciatori, amministratori una soluzione e il sindaco deve fare da collante".

"Al di là della fatica mi sembra molto interessante questa campagna elettorale per le persone che incontriamo e per i temi che affrontiamo - ha concluso Gian Marco Scasso che nelle ultime settimane ha avuto diverse interlocuzioni, anche con l'ex sindaco di Stella Marina Lombardi - Prima dobbiamo essere sassellesi e non candidati".

Testa a testa quindi, tra un candidato Dabove, capogruppo della maggioranza uscente che rappresenterebbe la continuità amministrativa visto che avrà in lista l'attuale sindaco Daniele Buschiazzo e probabilmente la vice Lia Zunino e l'assessore Roberto Laiolo e l'avversario Scasso, particolarmente conosciuto anche per il suo lavoro sul territorio.