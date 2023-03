Asl2, il commissario straordinario conferma i direttori Garra, Cirone e Boccia

Sono stati confermati il direttore sanitario Luca Garra, il direttore socio sanitario Monica Cirone e il direttore amministrativo Maria Beatrice Boccia.

Questa la decisione del commissario straordinario dell'Asl2 Michele Orlando che ha disposto così la conferma dei tre dirigenti che erano stati nominati dall'ex direttore generale Marco Damonte Prioli.

Se i contratti di Garra e Cirone sono stati confermati fino almeno alla durata del mandato del commissario (fino alla nomina del nuovo dg per un periodo non superiore ad un anno), Boccia rimarrà al suo posto fino al 31 maggio, data per il quale aveva già formalizzato le pratiche per il pensionamento a Damonte Prioli.

E' stato rinviata ad un successivo provvedimento la nomina del nuovo direttore amministrativo.

La stessa nomina del nuovo direttore generale dovrebbe avvenire a stretto giro di posta facendo riferimento alla "short list" regionale e non è da escludere che lo stesso Orlando possa partecipare.