Si avvicina la stagione estiva, Questura e pubblici esercizi fanno il punto: sicurezza in primo piano

Si prepara ad affrontare la stagione estiva oramai alle porte il territorio savonese, in particolare quello rivierasco dov'è atteso, come di consueto, un forte incremento di presenze nel periodo che si protrae dalla Pasqua all'inizio del successivo anno scolastico.

Tra gli aspetti da mettere a punto c'è quello della sicurezza del territorio, in un periodo dove cresce il rischio del verificarsi di episodi di cronaca, con locali e negozi sovente coinvolti da questi, spesso in quanto "parte lesa".

Proprio per questo e "per il ruolo di presidio del territorio che svolgono", come ricorda il presidente di Confcommercio savonese Enrico Schiappapietra, nella mattinata odierna quest'ultimo ha incontrato, insieme ai colleghi di Fipe, Carlomaria Balzola, e Silb, Fabrizio Fasciolo, della provincia il Questore, la dottoressa Alessandra Simone.

Nell’occasione, i vertici provinciali delle associazioni di categoria hanno apprezzato il potenziamento dei servizi di prevenzione messi in atto per contrastare i fenomeni di "malamovida" e criminalità predatoria, sia nel capoluogo che in riviera: "Abbiamo fatto un passaggio propedeutico alla prossima stagione estiva che si sta avvicinando, con approfondimenti tutti estremamente positivi e la disponibilità a collaborare fattivamente nelle operazioni che il Questore metterà in campo insieme al Prefetto - spiegano ai nostri microfoni i rappresentanti dei commercianti - Siamo molto soddisfatti dell’incontro e ringraziamo per la disponibilità il Questore, sempre attento ai problemi del territorio".

Un coinvolgimento unitario di locali pubblici e negozi con l'obiettivo sottolineato dal presidente Schiappapietra di "implementare, con iniziative congiunte, le azioni volte a garantire una maggiore sicurezza. Un primo incontro costruttivo di approfondimento, conoscenza e reciproca disponibilità a mettere in campo le giuste risorse".

"L’incontro è stato richiesta da noi in seguito a episodi di delinquenza che avevano messo in allarme i colleghi. In questo modo abbiamo portato all’attenzione del Questore le sensibilità della categoria" aggiunge il presidente Fipe, Balzola.

"Abbiamo trovato una persona preparata che conosce il territorio e vuole far sentire la presenza delle istituzioni su di esso - precisa Fasciolo - I temi sono stati affrontati con l'intento di risolverli, ci siamo complimentati per il lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine non solo nell'individuare i colpevoli ma anche a livello preventivo".

Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, sono state evidenziate le ben note criticità del territorio e in particolare del capoluogo, che potranno essere affrontate con la necessaria collaborazione fra gestori e forze di ordine e sicurezza pubblica.

"L'opera messa in campo lo scorso anno è stata molto gradita da parte degli operatori che hanno apprezzato la prontezza di interventi consequenziali a piccoli furti con scasso accaduti a Savona città - spiega Schiappapietra - con la Questura e la Prefettura che vi hanno posto subito rimedio. Abbiamo relazionato sulla gestione della Darsena concordando nella continuità dei servizi di ordine, accortezze e piccoli aggiustamenti che il Questore ha messo in campo testimoniando la sua attenzione".

A questo proposito sono stati pianificati “incontri di sicurezza”, momenti formativi e di condivisione fra Polizia di Stato e rappresentanti di categoria, con il coinvolgimento del Prefetto e del sindaco di Savona.