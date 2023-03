Aumento pari a 100 euro per medici d’urgenza sul tavolo del ministero. Brunetto (Lega): "Liguria modello per la sanità nazionale"

“La proposta della Lega di portare per tutto il personale medico che opera nei servizi dell’emergenza-urgenza (compresi anche i medici delle Specialità equipollenti e i medici dipendenti del 118), un aumento omogeneo pari a 100 euro della tariffa oraria percepita per le prestazioni aggiuntive, è in valutazione anche a livello nazionale. Lo ha sottolineato l’assessore alla Sanità della Liguria dopo un dialogo con il Ministro della Salute Orazio Schillaci".

Lo dichiara in una nota Brunello Brunetto, Consigliere regionale della Lega e Presidente della Seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

"L’Ordine del giorno in merito alla richiesta di aumento della tariffa oraria a 100 euro, sottoscritto e approvato all’unanimità da tutta l’Assemblea, era stato discusso lo scorso ottobre. Il 28 febbraio scorso, rispondendo a una mia interrogazione, l’assessore ha confermato l’operazione straordinaria per l’aumento a 100 euro l’ora per i medici dipendenti dei pronto soccorso" aggiunge Brunetto.

"Sono felice che la mia proposta, che ha lo scopo anche di contribuire a incentivare l’attrattività della professione del medico di emergenza-urgenza, che vive oggi una fase di carenza di professionisti, abbia varcato i confini della Liguria per diventare un modello da applicare anche per la Sanità nazionale” chiosa il consigliere del Carroccio.