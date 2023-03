CerialeSi presenta il suo candidato sindaco: è l’ex direttore Asl Antonello Mazzone

“La mia carriera lavorativa a volte mi ha tenuto lontano dal nostro paese, nel quale comunque vivo e sono rientrato ogni giorno (e, quando non è stato possibile, almeno nei fine settimana). Perciò ho sempre continuato a vivere Ceriale e a svolgere la mia attività di consigliere comunale. Ora che non ho più impegni lavorativi, potrò dedicarmi a tempo pieno all'attività amministrativa”. Si è presentato così stamani il candidato sindaco Antonello Mazzone per la lista civica CerialeSi presso il Bar Gelateria Le Roi Soleil di Ceriale.

“In questa ‘avventura elettorale’ sarò affiancato da un gruppo compatto e affiatato, composto sia da cerialesi che hanno già ricoperto l'incarico di amministratori comunali, sia da cerialesi provenienti dalla società civile ma non per questo meno rappresentativi della nostra comunità – prosegue Mazzone -. Tutti insieme vogliamo lavorare per il bene del nostro paese e fare tutto ciò che è possibile e necessario per risollevarlo dopo anni difficili. Per farlo abbiamo elaborato progetti, iniziative e interventi che, ne siamo certi, ci consentiranno di dare a Ceriale quello slancio che merita e di cui ha bisogno”.

Priorità assoluta per la Zona T1, dove l’intenzione è quella di dare spazio a un hotel con buon rapporto qualità-prezzo, limitando al minimo l’area commerciale, già coperta nella zona. “Questo sito attualmente è vergognoso e Ceriale non se lo merita. L’hotel risolverebbe egregiamente il problema, garantendo sicurezza e tutelando i cittadini”, spiega il candidato sindaco. Proprio sulla sicurezza, ha sottolineato “l’importanza di tenere sotto controllo l’ordine pubblico, rispolverando un rapporto più ‘vicino’ tra cittadini e vigili”. Tra gli altri punti del programma studiati dalla squadra CerialeSi, la riqualificazione di Palazzo Pesce, abbandonato da diverso tempo, e il Puk.

“Come gruppo, quindi, il nostro unico obiettivo sarà mettere in atto tutte quelle azioni necessarie a ricollocare Ceriale ai vertici dell'offerta turistica della Riviera – prosegue Mazzone -; a ricostruire il suo tessuto commerciale e sociale; a creare opportunità di lavoro per incentivare i giovani a venire a vivere qui; a migliorare gli spazi comuni e a progettare nuove opere in grado di rispondere alle esigenze del territorio; a rilanciare la cultura, lo sport; a migliorare la sicurezza di tutti noi. Insomma, vogliamo rendere Ceriale il paese migliore in cui vivere e lavorare”.

“Per realizzare tutto questo ci sarà bisogno di grande impegno ed è per questo che la squadra che mi aiuterà è composta da persone capaci che nutrono il mio stesso affetto per il nostro paese - spiega. Con loro abbiamo elaborato un programma da concretizzare durante il mandato che svolgerò se avrò la fortuna di ottenere la vostra fiducia”.

“La nostra lista civica si chiama CerialeSi: prima di tutto perché è fatta di persone che vivono, conoscono e amano la nostra città e vogliono impegnarsi in prima persona per farla crescere; e poi perché vogliamo guardare al futuro con speranza e ottimismo, dicendo ‘sì’ a tutte le opportunità che si presenteranno. E creandone noi stessi – prosegue il candidato sindaco -. Ma amministrare un paese non è un lavoro da fare ‘da soli’. La cooperazione, infatti, è l'unico modo per garantire sviluppo e crescita in ogni ambito. Perciò occorre avere un costante confronto con gli abitanti, i turisti, gli operatori e le associazioni del territorio. Inoltre, è necessario tenere rapporti costruttivi con i paesi limitrofi e con le istituzioni provinciali e regionali. Solo così è possibile avere un'ampia visione comprensoriale e garantire uno sviluppo che possa fare affidamento anche sui finanziamenti che arrivano da Regione, Governo centrale ed Europa”, conclude Mazzone.

Anche il simbolo della Lista Civica CerialeSi è quanto di più “cerialese” si possa pensare: il profilo del Bastione su sfondo azzurro e verde (i colori del Comune di Ceriale) e sovrastato dal Tricolore italiano.

Antonello Mazzone nasce a Montepulciano (Siena) il 22 settembre 1959. Laureatosi in Sociologia con la votazione di 110/110 e dichiarazione di Lode, nel 1983 viene assunto come Coadiutore Amministrativo presso l’allora USL N.5 Finalese; dopo aver superato vari concorsi tra i quali quello direttivo ha proseguito la propria carriera diventando nel 1998 Dirigente Amministrativo presso l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo; a decorrere dal 2000 ha prestato servizio sempre con la stessa qualifica presso l’Azienda Ospedaliera San Martino di Genova sino al gennaio 2004.

Dal 2005 viene trasferito presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e a decorrere dal 1^ luglio 2008, a seguito dell’accorpamento dell’Azienda nell’ambito dell’ASL2 Savonese, oltre ad essere Direttore di Struttura Complessa acquisisce anche l’incarico di Capo Area e in seguito di Capo del Dipartimento Economico Finanziario. Dall’inizio del 2020 è entrato a far parte della Direzione Strategica dell’ASL5 di La Spezia con l’incarico di Direttore Amministrativo, ruolo che ha ricoperto sino all’ottobre del 2022.

Nonostante il grande impegno profuso nel proprio lavoro, Mazzone non ha mai tralasciato di impegnarsi per il proprio paese. La sua storia amministrativa nel Comune di Ceriale inizia nel 1995, quando assume l’incarico di Consigliere di Minoranza; dal 1999 diventa Consigliere di Maggioranza con delega alla Protezione Civile; a seguito delle elezioni del 2004 assume l’incarico di Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata. Concorre con successo anche alle elezioni del 2008 confermando il proprio ruolo di Consigliere Comunale di Maggioranza con delega alla Farmacia Comunale. Dal 2019 ricopre il ruolo di Consigliere di Minoranza affrontando tutte le problematiche che interessano il paese, presentando più di settanta interrogazioni principalmente sui temi più importanti quali: Zona T1, ex Palazzo Pesce, difesa degli arenili, sistemazione dei rii, problema idrico e costi dell'acqua (sollecitando, in particolare, un intervento del Comune per una revisione dei prezzi: revisione che è arrivata di recente per quanto riguarda il solo acquedotto irriguo ma deve essere ampliata anche alle utenze residenti, non residenti e commerciali) e altro, sempre in un'ottica di miglioramento del paese e di valorizzazione del suo territorio.