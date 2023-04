A Pietra Ligure “Il territorio si fa scuola” con le parole di Ugo Foscolo (FOTO)

“Passeggiando in certi oliveti …io vado a consolarmi a’ raggi del sole, e a bere di quel aere vivace” queste le parole prese in prestito da Ugo Foscolo, tratte da “Dalla Pietra, 15 febbraio” - Ultime lettere di Jacopo Ortis, che si possono leggere nell’installazione luminosa collocata nello spazio di aiuola nell’incrocio tra via Messina (via Aurelia) e via Suor M.G. Rossello a Pietra Ligure.

L’iniziativa poetica rientra nell’ambito del Progetto “Il territorio si fa scuola” che accompagna gli alunni dell’Istituto comprensivo di Pietra Ligure alla scoperta e alla valorizzazione del territorio, in particolare le classi seconde della scuola secondaria di I grado N. Martini hanno lavorato alla realizzazione della nota poetica luminosa nel contesto urbano di Pietra Ligure.

Il progetto ha perseguito come obiettivo sia di far acquisire agli studenti la consapevolezza della ricchezza storica, culturale e naturalistica del territorio pietrese attraverso la potenza espressiva della poesia, sia di avvicinare alla tecnologia attraverso la realizzazione di attività artistico-creative con l’utilizzo di materiali diversi e la sperimentazione delle prime basi dell’elettronica.

La scritta, creata utilizzando un nastro luminoso Led per esterni, ha richiesto un lungo e paziente lavoro che i ragazzi hanno svolto con entusiasmo e grande coinvolgimento.

L'iniziativa è stata inaugurata nella giornata odierna, alla presenza del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, degli assessori Paola Carrara e Maria Cinzia Vaianella, della presidente del Consiglio comunale Michela Vignone e di una rappresentanza degli alunni.