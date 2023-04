Continua la protesta dei sindacati su Tpl Linea: lunedì 17 aprile 4 ore di sciopero

Nuova azione di sciopero, per la durata di 4 ore, in programma il prossimo 17 aprile a seguito della procedura avviata lo scorso 18 agosto 2022 da rsu aziendale e sindacati di categoria.

Fallito il recente tentativo di conciliazione presso la Prefettura di Savona, le segreterie provinciali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Sial-Cobas, Ugl-Fna e la Rsu TPL Linea, hanno quindi proclamato una nuova protesta sindacale.



Tra i punti fondamentali della vertenza restano la sicurezza del trasporto pubblico locale e la manutenzione del parco mezzi, oltre alla turnistica, la gestione del personale e l'organizzazione del lavoro, così come la sicurezza a bordo dei mezzi con l'installazione di telecamere di sorveglianza sui bus.

L’azione di sciopero sarà così articolata: per il personale viaggiante stop dalle 10.15 alle 14.15, il personale degli impianti fissi nelle ultime 4 ore del turno mentre sarà esentato il personale esentato previsto dall'accordo aziendale vigente.

Per la giornata di lunedì 17 aprile previsti quindi disagi al servizio di TPL Linea nella provincia di Savona per la durata dello sciopero, con possibili limitazioni e cancellazioni delle corse ordinarie, a seconda di quella che sarà l’adesione da parte del personale dell’azienda di trasporto savonese.

"Si ricorda che saranno comunque garantiti i servizi minimi indispensabili, secondo le norme e in piena applicazione dei regolamenti e degli accordi in materia (garantita l’intera prestazione relativa al trasporto disabili) TPL Linea si scusa per i possibili disservizi e disagi causati dallo sciopero" scrivono dall'azienda.