Meteo: rovesci e temporali oggi, Pasqua con bel tempo

Un nucleo di aria instabile oggi attiverà rovesci e temporali sui settori meridionali del Piemonte e in Liguria, ma già da domani tempo stabile condizionerà il weekend di Pasqua, con nuvolosità più consistente solo nella giornata di Pasquetta.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 7 aprile

Al mattino cielo sereno ovunque. Al pomeriggio aumento della nuvolosità su astigiano, alessandrino e cuneese dove saranno più probabili rovesci o temporali sparsi in spostamento verso la Liguria. Possibili locali grandinate di piccole dimensioni.

Temperature massime tra 12 e 15 °C. Venti generalmente deboli di direzione variabile, localmente moderati da sud su Langhe e alessandrino, occidentali su Alpi occidentali. Qualche raffica intensa sarà possibile durante i fenomeni pomeridiani/serali.

Da sabato 8 a lunedì 10 aprile

Bel tempo con poche nubi e assenza quasi totale di precipitazioni, aumento delle nubi solo il giorno di Pasquetta, ma senza fenomeni significativi. Temperature in rialzo, con massime che arriveranno fino a 16/19 °C, minime in pianura tra 4 e 9 °C, anche se localmente domani mattina potrebbe esserci ancora qualche gelata isolata sulle aree tra astigiano ed alessandrino. Al mare minime tra 7 e 10 °C. Venti generalmente deboli di direzione variabile, solo nella notte tra lunedì e martedì si attiveranno temporanei venti di Foehn sulle Alpi, che dureranno fino al pomeriggio successivo.

Da Martedì 11 aprile

Correnti occidentali poco instabili caratterizzeranno l'inizio della prossima settimana, con possibilità solo di brevi piogge o temporali in poche aree, che non risolveranno la siccità imperante. tuttavia le temperature faranno ancora fatica ad alzarsi , mantenendosi su valori in media con il periodo, anche se il Foehn martedì potrebbe scaldare temporaneamente le pianure.

